Жителя Карелии приговорили к обязательным работам из-за самодельного ружья

В Калевальском районе суд вынес приговор в отношении 48-летнего местного жителя. Его обвиняли в незаконном сбыте огнестрельного гладкоствольного оружия, пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

Как выяснилось, в мае 2016 года мужчина передал своему товарищу самодельное охотничье ружье. Таким образом он хотел расплатиться с долгом, поскольку денег у него не было. При этом разрешения на хранение и ношение оружия мужчина не имел.

Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ. Смягчающим обстоятельством послужил тот факт, что подсудимый признал свою вину.