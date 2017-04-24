Жителя Карелии приговорили к 13 годам колонии за серию тяжких преступлений

Сегежский городской суд приговорил местного жителя к 12 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии особого режима. Мужчину признали виновным в серии преступлений, которые он совершил в составе преступных групп.

Суд установил, что в 2003 году подсудимый вместе с сообщниками похитил местного жителя. За долг в 15 тысяч рублей злоумышленники до смерти избили потерпевшего деревянными битами.

В 2013-2014 годах сообщники втерлись в доверие к владельцам двух квартир, обманом завладели недвижимостью, а затем перепродали.

В 2013 году подсудимый и его партнер по незаконному сбыту спиртосодержащей жидкости насильно вывезли своего конкурента в лес. Злоумышленники требовали от пострадавшего прекратить торговлю на этом рынке и возместить им 100 тысяч рублей убытка, возникшего в результате конкуренции. Несмотря на угрозы, потерпевший не выполнил их требования. Тогда вымогатели подожгли его автомобиль стоимостью более 600 тысяч рублей.

Кроме того, злоумышленник пытался давить на владельца сегежской службы такси в интересах его конкурента. Он вместе с сообщниками поджег автомобиль предпринимателя, избил двух его таксистов, угнал и повредил несколько автомобилей, похитил и избил одного из пассажиров такси.

При задержании подсудимый применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. Другие фигуранты уголовных дел по этим преступлениям ранее тоже получили свои приговоры, сообщили в пресс-службе карельской прокуратуры.