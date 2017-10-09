Жителя Карелии подозревают в краже из молельного дома

Полиция Лоухского района завела уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Его подозревают в краже мобильного телефона. Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, в середине сентября 2017 года молодой человек приехал к знакомому, но не застал его, после чего попросился в молельный дом, чтобы его там накормили. Попав в помещение, он зашел в гардеробную. Изучив содержимое карманов оставленной там одежды, злоумышленник нашел мобильный телефон и похитил его.

Как выяснили правоохранители, мобильный молодой человек оставил себе. Он поменял сим-карту и использовал его по назначению.