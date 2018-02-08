Жителя Карелии осудили за распространение порноролика с подростком

В Карелии 50-летний мужчина признан виновным в распространении порнографических материалов в интернете, сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

Следствием и судом установлено, что подсудимый загрузил на свой компьютер через пиринговую сеть порноролик с изображением несовершеннолетнего. Видеофайл был доступен для просмотра неограниченному кругу лиц, пользующихся интернетом.

Преступление раскрыто благодаря информации, полученной по каналам Интерпола из правоохранительных органов Германии.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.