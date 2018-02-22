Жителя Карелии, обвиняемого в педофилии, поймали в Санкт-Петербурге

Уроженца Карелии, числящегося в федеральном розыске, задержали на окраине Петербурга возле дома № 104 на проспекте Просвещения 21 февраля, сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пойманный гражданин обвиняется по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), уточняют «Невские новости».

Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции. Инициатору розыска сообщено о его задержании.