Жителя Карелии будут судить за убийство знакомой

60-летнего жителя Калевальского района Карелии обвиняют в убийстве, сообщает Cледком республики.

По версии следствия, в дневное время 27 сентября обвиняемый распивал спиртное на улице в поселке Калевала вместе с 49-летней местной жительницей. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый напал на потерпевшую со складным ножом. В результате женщина скончалась на месте происшествия, а обвиняемого задержали сотрудники полиции.

Мужчина находится под арестом. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому грозит до 15 лет.