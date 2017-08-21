Жителя Карелии будут судить за найденную винтовку Мосина

Как сообщили в прокуратуре Карелии, обвинение предъявлено 50-летнему жителю Карелии, который в 2013 году с помощью миноискателя нашел в лесу в Муезерском районе винтовку Мосина образца 1891/1930 года. Винтовку он отремонтировал, заменил приклад и затвор и незаконно хранил в своем гараже в Костомукше.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов в июне 2017 года, у обвиняемого была изъята винтовка, а также запасные части и боеприпасы – 20 патронов.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.