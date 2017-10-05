Жительницу Петрозаводска подозревают в краже гаража

Житель Петрозаводска обратился в полицию: у него пропал гараж. Заявитель пояснил, что похищенное – это металлический контейнер, внутри которого хранились четыре колеса в сборе. Ущерб от действий неизвестного составил 108 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя жительница Петрозаводска. Как выяснили оперативники, женщина с помощью спецтехники вывезла контейнер и сбыла его в пункт приема металлолома, а колеса решила оставить себе. Их и обнаружили полицейские у подозреваемой.

Использовать колеса по назначению женщина не смогла, к ее автомобилю подходили колеса другого диаметра.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщили в МВД Карелии.