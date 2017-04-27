Жительница Карелии рискует сесть на пять лет за заступничество

35-летняя жительница Карелии стала фигуранткой уголовного дела, которое уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, вечером 25 ноября прошлого года сотрудники ДПС в Суоярвском районе остановили на автомобиль УАЗ для проверки документов. Водитель отказался выполнять требования сотрудников полиции и попытался скрыться. Правоохранители его задержали.

После этого из автомашины вышла пассажирка, недовольная действиями полицейских. Она набросилась на стражей порядка и причинила им телесные повреждения.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.