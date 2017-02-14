Жительница Урала пыталась обмануть карельскую фирму на три миллиона рублей

Сотрудники транспортной полиции Петрозаводска закончили расследование уголовного дела по факту покушения на мошенничество. Подробности приводит пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 38-летняя жительница Челябинской области по телефону предложила руководителю одной из карельских компаний купить партию щебня. Бизнесмен согласился, после чего обвиняемая обратилась на предприятие, реализующее щебень с карьера в республике.

Как и в первый раз, злоумышленница представилась сотрудницей фирмы, расположенной в Свердловской области. Она заявила, что готова приобрести товар, предоставив фиктивную договорную документацию и банковское платежное поручение.

В результате компания отгрузила щебень, что убедило руководство фирмы-получателя в реальности сделки. После этого бизнесмены провели предоплату по фиктивному договору на расчетный счет фирмы, представленный злоумышленницей.

Получив 700 тысяч рублей в качестве предоплаты, обвиняемая продолжала вести по телефону переговоры с представителем фирмы-покупателя о дальнейшем исполнении заведомо фиктивного договора поставки щебня в полном объеме. Злоумышленница намеревалась причинить организации ущерб на общую сумму 2,8 миллиона рублей, что считается особо крупным размером.

В итоге транспортные полицейские установили преступную схему, по которой действовала злоумышленница. Перевод основной части суммы по фиктивному договору удалось предотвратить.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.