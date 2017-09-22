Жительница Сортавалы украла монеты из копилки знакомой

Сотрудники полиции Сортавальского района Карелии раскрыли квартирную кражу, о которой в конце августа заявила жительница районного центра. Женщина обнаружила, что в ее съемной квартире побывал неизвестный и похитил сбережения из копилки – 1,6 тысячи рублей монетами.

Оперативники вскоре установили подозреваемую, ею оказалась 31-летняя знакомая заявительницы. Злоумышленница знала и квартирную хозяйку, у нее даже был запасной ключ от квартиры. Подозреваемая сделала вид, что потеряла его, рассчитывая, что когда-нибудь сможет незамеченной проникнуть в жилье. Было возбуждено уголовное дело о краже. В сентябре во время его расследования потерпевшая призналась, что это был не единственный подозрительный эпизод: тем же летом из квартиры исчезли 18 тысяч рублей и загранпаспорт.

Полицейские установили, что к этим эпизодам причастна уже установленная подозреваемая. Деньги она потратила, а документ сожгла, чтобы знакомая не смогла выезжать за границу, пишет пресс-служба МВД Карелии. Возбуждено еще одно уголовное дело.