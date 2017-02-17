Жительница Петрозаводска пригласила в гости мужчину и стала жертвой изнасилования

Перед судом предстанет 25-летний житель Петрозаводска, обвиняемый в изнасиловании и угрозе убийством. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет, пишет пресс-служба Следкома Карелии.

По версии следствия, в ночь на 6 октября этого года обвиняемый познакомился в баре с женщиной и пошел в ней домой. Там он напал на новую знакомую и стал избивать, а когда она потеряла сознание, изнасиловал. Когда женщина пришла в себя, он стал угрожать ножом и потребовал никому не рассказывать о случившемся.

Несмотря на угрозы, хозяйке квартиры удалось вырваться и позвать на помощь. Злоумышленник сразу же скрылся, однако в течение суток его задержали.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.