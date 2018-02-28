Жительница Петрозаводска отбилась от мужчины, брызнувшего ей в лицо из баллончика

Полиция Петрозаводска задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Жертвой стала 59-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Инцидент произошел 19 февраля в подъезде одного из домов на улице Лисицыной. Злоумышленник брызнул пожилой женщине в лицо из газового баллончика и попытался отобрать сумку. Однако жертва стала отчаянно сопротивляться, и неудавшийся грабитель сбежал ни с чем.

Потерпевшая, придя в себя, обратилась в полицию. Вскоре установили подозреваемого – 25-летнего несудимого петрозаводчанина. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до десяти лет лишения свободы.