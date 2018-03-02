Жительница Петрозаводска лишилась 190 тысяч по вине возлюбленного

Полиция Петрозаводска задержала подозреваемого в краже. Жертвой преступления стала молодая местная жительница, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, в прошлом году потерпевшая познакомилась с 28-летним мужчиной, который не так давно приехал в Россию из другой страны. Между ними завязались отношения, и вскоре пара стала жить вместе. В какой-то момент девушка рассказала сожителю о том, что у нее открыт банковский вклад. Возлюбленный посоветовал ей перевести деньги на другой счет, где якобы будет более высокий процент, что она и сделала.

26 февраля потерпевшая пришла домой с учебы и не обнаружила ни сожителя, ни его вещей. Кроме того, из квартиры пропал ее ноутбук. Заподозрив неладное, девушка обратилась в банк и узнала, что деньги с ее счета исчезли. После этого она обратилась в полицию.

Подозреваемый за это время успел уехать из Карелии, петрозаводские полицейские задержали его в Мурманской области. Как выяснилось, он в течение нескольких месяцев переводил деньги со счета сожительницы на свой. Делал он это по ночам, когда девушка спала, а потом удалял с ее телефона СМС-уведомления.

Деньги мужчина потратил на азартные интернет-игры. При нем полицейские обнаружили шесть тысяч рублей, они также установили место, в котором злоумышленник сбыл краденый ноутбук. Гаджет изъят и вскоре будет возвращен владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого решается вопрос об аресте.