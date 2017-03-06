Жительница Карелии лишилась 30 тысяч рублей после застолья

Сегежские полицейские установили обстоятельства кражи денег с банковской карты местной жительницы, обратившейся к правоохранителям в минувшую пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Стражи порядка выяснили, что после вечернего застолья со счета женщины пропали 30 тысяч рублей. Подозрение пало на 39-летнего приятеля потерпевшей, которому та доверила свою банковскую карту и пин-код к ней. Дальнейшие события она восстановить не смогла.

Вскоре подозреваемый сознался в краже. По его словам, деньги он обналичил, а саму карту выбросил. По факту кражи возбуждено уголовное дело, с мужчины взяли подписку о невыезде.