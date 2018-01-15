Жители многоэтажки на Ключевой поймали похитителей кабеля на крыше

В ночь на 12 января на Ключевой в Петрозаводске жильцы дома предотвратили кражу кабеля на крыше своего дома. Об этом сообщает сайт МВД Карелии. Они услышали подозрительный стук и поднялись на чердак, вооружившись фонариком. Поначалу жильцы никого не увидели, но вскоре им навстречу спустились четверо молодых людей. Их бдительные граждане передали наряду патрульно-постовой службы.

Кроме того, полицейские исследовали место происшествия. На крыше они обнаружили брошенный топорик и кабель, с которого частично уже была снята изоляция. Патруль сфотографировал следы на занесенной снегом крыше.

Впоследствии оперативники выяснили, что компания приятелей решила подзаработать незаконным образом. Зная, что путь на крышу доступен, они накануне наведались на чердак и с помощью топора обрубили несколько десятков метров кабеля. Смотав его и скинув с крыши, молодые люди подобрали имущество. Один из злоумышленников сдал его в пункт металлоприема. Нелегальный доход составил 6 000 рублей. На следующий день подозреваемые отправились по тому же адресу, но им помешали бдительные жители дома.

— Злоумышленников выдал не только шум, следы обуви с точностью совпадали с теми, что зафиксировали постовые, — комментируют в полиции.

Возбуждены уголовные дела о краже и попытке кражи. Отмечается, что все фигуранты ранее не попадали в поле зрения правоохранителей.