Житель Петрозаводска украл у пенсионера гараж и сдал его в металлолом

58-летний житель Петрозаводска на прошлой неделе позвонил в полицию и сообщил, что его гаражный бокс пропал. Выяснилось, что днем к гаражу подъехал погрузчик. По указанию некоего мужчины бокс был погружен и вывезен в неизвестном направлении. Ущерб составил около 10 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Полицейские установили подозреваемого – 27-летнего петрозаводчанина, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Похищенное было обнаружено на пункте приема металлолома. В настоящее время гаражный бокс передан на ответственное хранение законному владельцу. Теперь пенсионер не исключает возможности того, что вскоре он и сам решит сдать бокс на металлолом.