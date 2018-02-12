Житель Петрозаводска украл аккумулятор со стоявшего на путях самоходного вагона

На станции Петрозаводск-Товарная 21-летний житель Петрозаводска украл аккумуляторную батарею со стоявшей на путях автомотрисы (железнодорожный вагон с собственным двигателем). Об этом сообщает транспортная полиция. Ущерб, причиненный организации, составил свыше 5 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого в совершении кражи – им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 21-летний мужчина. Транспортные полицейские выяснили, что в темное время суток он воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, подошел к железнодорожной технике, открыл аккумуляторный ящик и похитил один из аккумуляторов, который спрятал недалеко от места совершения преступления. Позднее злоумышленник сдал его в пункт приема металлолома. Полученные деньги он потратил на личные нужды.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы.