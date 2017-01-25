Житель Петрозаводска поработает на государство за ложные объявления о продаже дешевых iPhone

Суд Петрозаводска вынес приговор в отношении жителя столицы Карелии, которого обвинили в мошенничестве. Как удалось доказать во время судебного расследования, злоумышленник разместил на сайте бесплатных объявлений Avito.ru ложные сведения о продаже iPhone. При этом никаких телефонов у него не было. С января по май 2015 года он собрал с трех человек 29 тысяч рублей, которые потерпевшие перечислили на его банковскую карту.

Ущерб обвиняемый возместил во время следствия. Суд приговорил его к 240 часам обязательных

работ. Приговор не вступил в законную силу, пишет пресс-служба суда карельской столицы.