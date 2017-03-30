Пьяная выходка стоила свободы жителю Петрозаводска

Петрозаводский городской суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в хищении пива в одном из магазинов города.

Как установило следствие, мужчина в компании приятелей зашел в магазин и украл несколько банок пива. Спустя некоторое время они вернулись в магазин и попытались повторить злодеяние, но были замечены администрацией магазина.

Осужденного с одним приятелем задержали, а два других скрылись с места преступления. В итоге суд приговорил ранее судимого злоумышленника к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.