Житель Петрозаводска отдохнул в кафе и чуть не лишился 145 тысяч

Полиция Петрозаводска задержала мужчину, подозреваемого в совершении кражи. Ущерб составил 145 тысяч рублей, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, в феврале 54-летний потерпевший отдыхал в кафе на проспекте Ленина. В конце вечера он расплатился по счету банковской картой, причем терминал для оплаты сотрудник принес к его столику.

Уходя из заведения, мужчина выронил карту, которую подобрал обслуживавший его официант. 24-летний молодой человек запомнил пин-код, который клиент набрал на терминале, и с его помощью обналичил все имевшиеся на счете деньги — 145 тысяч рублей.

Потратить похищенное злоумышленник не успел, деньги удалось вернуть владельцу в полном объеме. А в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.