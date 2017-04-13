Житель Карелии заплатит штраф за экстремистские видеоролики и песни

Суд признал виновным 32-летнего жителя Костомукши в том, что он разместил на своей странице в соцсети пять видеороликов и три аудиозаписи, включенные в Федеральный список экстремистских материалов. Мужчина привлечен к административной ответственности по постановлению костомукшской прокуратуры.

– Действия пользователя социальной сети квалифицированы по статье 20.29 Кодекса об административных правонарушениях, а именно – массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный Федеральный список экстремистских материалов, – комментирует зампрокурора Костомукши Александр Марков.

Костомукшский суд назначил правонарушителю штраф в размере 1000 рублей. Решение суда в законную силу не вступило. В настоящее время пользователь социальной сети удалил запрещённый контент со своей страницы.