Житель Карелии сжег баню знакомого, чтобы напомнить о долге

Пожар в бане, расположенной в одной из деревень Олонецкого района, произошел 16 февраля, сообщили в МВД Карелии. Правоохранители заинтересовались инцидентом после того, как выяснилось, что причиной пожара стал поджог.

Проведенные полицейскими мероприятия позволили установить подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель.

Как выяснилось, в прошлом владелец постройки и поджигатель были в приятельских отношениях. Дружба закончилась после того, как один одолжил крупную сумму денег у другого. Спор о займе рассматривался и в суде, но долг все так и не был возвращен. Тогда кредитор решил ускорить процесс — желая напомнить о себе, он поджег чужую баню, но не рассчитывал, что будет причинен столь серьезный урон.

Владелец оценил ущерб в 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.