Житель Карелии срубил несколько сосен ради плетеных корзин

Карельская полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в Олонецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По версии правоохранителей, 24 февраля наряд ГИБДД остановил автомобиль, в кузове которого лежали сосновые бревна длиной около метра. На вопрос об их происхождении водитель ответить не смог, документов он также не предоставил.

Впоследствии полиция установила, что несколько деревьев подозреваемый незаконно спилил на территории местного лесничества. Ущерб от вырубки превысил 37 тысяч рублей.

Подозреваемый в преступлении 46-летний олончанин сознался в содеянном. Известно, что мужчина занимается изготовлением плетеных корзин, для чего и спилил дерево.