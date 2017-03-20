Житель Карелии рискует сесть на четыре года за покупку шпионского оборудования

39-летний житель Костомукши в сентябре 2016 года заказал в интернете трекер для слежки за своим ребенком. Об этом сообщает прокуратура города со ссылкой на прокурора Костомукши Владимира Ушанова. Сотрудники таможни, контролирующие международные почтовые отправления, изъяли устройство.

– Как установила экспертиза, трекер является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения акустической информации. Подобное оборудование запрещено в свободном гражданском обороте, поскольку используется только органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 30 и ст. 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), – сообщает прокуратура.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Костомукшский городской суд. Виновному грозит наказание до четырёх лет лишения свободы.