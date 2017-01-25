Житель Карелии рискует сесть на 15 лет за убийство собутыльника

В Калевальском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишет пресс-служба Следственного комитета Карелии.

Инцидент произошел 22 января. 45-летний обвиняемый был в гостях и распивал спиртное с компании знакомых. В какой-то момент он поссорился с хозяином квартиры и нанес ему множественные колото-резаные раны.

В результате потерпевший умер на месте, а обвиняемого задержали сотрудники полиции. Сейчас он заключен под стражу, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые экспертизы.