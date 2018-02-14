Житель Карелии пытался ограбить магазин, чтобы помириться с женой

Полиция Суоярви задержала местного жителя, которого изначально подозревали в попытке ограбления магазина. Однако сам мужчина пояснил, что не собирался похищать деньги из кассы, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, 12 февраля в одном из магазинов города сработала тревожная кнопка. Прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны продавцы рассказали, что в торговый зал вошел мужчина в маске. Он показал работникам предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать ему выручку. Но поскольку касса открывалась только при нажатии определенных клавиш, а нападавший ничего покупать не собирался, требование так и не было выполнено. Услышав отказ, неизвестный поспешил скрыться.

Благодаря записи с камер наблюдения приехавшим на место полицейским удалось найти подозреваемого – 39-летнего мужчину. Он пояснил, что не собирался всерьез грабить магазин: по его словам, он поссорился с женой и решил имитировать ограбление. Он надеялся, что супруга пожалеет попавшего в переплет мужа и простит ему ссору.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.