Житель Карелии пошел на квартирные кражи из-за чувства стыда перед супругой

В полицию поступили заявления о кражах от хозяев двух квартир, расположенных на разных улицах Медгоры. В одну из них злоумышленник проникал уже дважды. Интересовали неизвестного исключительно продукты питания.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – местного жителя 1979 года рождения. Мужчина во всем сознался и пояснил полицейским, что пошел на преступления, испытывая чувство стыда перед супругой, которая работает и обеспечивает семью.

По словам злоумышленника, по этой причине он сначала дважды наведался в частный дом пенсионеров, из холодильника которых украл мясо, рыбу, грибы и замороженные фрукты. А затем через окно проник в другую квартиру. Здесь мужчина поживился макаронами, мукой, чаем, готовым холодцом, который он забрал вместе с тарелкой. Часть похищенного он презентовал своему брату, часть принес домой, доказывая супруге, что имеет подработку. Некоторые продукты продавал, выручая деньги на покупку спиртного.

В отношении подозреваемого, ранее имевшего судимости за кражи, возбуждены уголовные дела, рассказали в МВД Карелии.

