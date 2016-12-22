Житель Карелии попал в больницу после тяжелого ножевого ранения

Пудожские полицейские возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе карельского МВД.

15 декабря в центральную районную больницу доставили мужчину с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Вызвавшая скорую мать потерпевшего не смогла рассказать об обстоятельствах, при которых была получена рана.

Полицейские выяснили, что на мужчину напал его собутыльник. После ранения потерпевший нашел в себе силы покинуть квартиру приятеля и добраться до дома.

59-летний подозреваемый дал признательные показания. С него взяли подписку о невыезде.