Житель Карелии попал под статью за срубленные на сувениры березы

В конце января 2017 года в ходе рейда в Медвежьегорском районе лесники обнаружили в машине местного жителя березовые капы.

Информацию передали участковому, который выяснил, что 31-летний житель поселка Паданы незаконно срубил пять берез с наростами, чтобы изготовить из древесины сувениры. Ущерб лесному фонду от действий мужчины составил 11 тысяч рублей.

По признакам преступления возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии. Часть первая статьи 260 УК РФ за незаконную рубку в значительном размере предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей.