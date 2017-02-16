Житель Карелии попал под статью за срубленные на сувениры березы

Лесники обнаружили в машине 31-летнего жителя поселка Паданы березовые капы. Мужчина незаконно срубил деревья, чтобы сделать из древесины сувениры.

В конце января 2017 года в ходе рейда в Медвежьегорском районе лесники обнаружили в машине местного жителя березовые капы.

Информацию передали участковому, который выяснил, что 31-летний житель поселка Паданы незаконно срубил пять берез с наростами, чтобы изготовить из древесины сувениры. Ущерб лесному фонду от действий мужчины составил 11 тысяч рублей.

По признакам преступления возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии. Часть первая статьи 260 УК РФ за незаконную рубку в значительном размере предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

 

Криминал   /   ,
Абзац
  • русский мужик

    Маразм крепчает ! Тот кто написал эту статью не знает что такое делянка в сплошную рубку ( когда тот же лесхоз заставляет вырубать все деревья вплоть до 8 см ) . Автор не знает что такое осветление ( когда сорные сорта деревьев — та же березка вырубается сотнями тысяч около ценных сортов деревьев — сосна ‘ ель ) а в 70 е годы те же умники из лесхозов поливали березку дефолиантами ‘ вручную и с самолетов . Так что этот случай напоминает цирк !

    • Маузер

      А с чего бы это журналисту знать, что такое «осветление»? Или журналист должен быть специалистом в сфере лесного хозяйства? Думай, что несешь.

      • русский мужик

        Тогда не х- р за 5 никудышных капов представлять из простого мужика преступника . А вам бы господин шмаузер не мешало бы дуло прочистить