Житель Карелии пойдет под суд за ограбление и изнасилование 15-летней знакомой

В Петрозаводский горсуд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, которого обвиняют в грабеже и изнасиловании несовершеннолетней. Жертвой стала 15-летняя девушка, сообщает пресс-служба Следкома Карелии.

По версии следствия, 26 сентября обвиняемый, будучи нетрезвым, находился в одной компании с несовершеннолетней знакомой. В какой-то момент он отобрал у девушки телефон, а после напал на нее и изнасиловал.

Сейчас молодой человек находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.