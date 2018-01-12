Житель Карелии погубил своего товарища, выехав на лед Сямозера

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Пряжи. Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 7 декабря 2017 года он находился за рулем мотобуксировщика с прицепленными к нему санями, в которых находился его знакомый. Мужчины решили добраться до одного из островов Сямозера и выехали на лед, несмотря на официальный запрет местной власти.

В результате слабый лед под ними провалился, и мужчина, находившийся в санях, утонул.

«По делу проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до двух лет», — рассказали в пресс-службе Следкома Карелии.