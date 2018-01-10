Житель Карелии обстрелял подростков из пневматического пистолета и стал фигурантом уголовного дела

Сортавальский горсуд признал виновным 21-летнего местного жителя в хулиганстве. В судебном заседании было установлено, что вечером в сентябре прошлого года в поселке Кааламо молодой человек ехал на пассажирском сиденье машины вместе со своим товарищем. Из окна автомобиля он выстрелил из газобаллонного пистолета «ПМ» в группу несовершеннолетних. Пневматический заряд попал по пальцу левой ноги одного из подростков.

На обратном пути, заметив еще одну группу несовершеннолетних из gznb человек, среди которых был и пострадавший от его действий юноша, подсудимый снова выставил дуло пистолета из окна машины и направил его в сторону подростков. Дети были вынуждены спрыгнуть в придорожную канаву.

С учетом полного признания вины, активного способствования расследованию преступления и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд приговорил хулигана к 280 часам обязательных работ.