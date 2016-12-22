Житель Карелии обокрал 62-летнюю пенсионерку

В поселке Боровой задержали подозреваемого в краже. Жертвой преступления стала 62-летняя местная жительница, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, пожилая женщина попросила своего 36-летнего соседа поменять лампочку, а потом пригласила за стол. Когда он ушел, хозяйка квартиры заметила пропажу кошелька.

Задержанный признался в краже и рассказал, что кошелек лежал на видном месте. Деньги, найденные внутри, он потратил на спиртное.

Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «кража».