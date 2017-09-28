Житель Карелии может отсидеть два года за кражу запчастей в поле

В полицию Олонца обратились предприниматели одного из поселков с сообщением о том, что с сельскохозяйственной машины были похищены части манипулятора: захват для рулонов и гидроцилиндры. Техника хранилась в поле. Стоимость похищенного составила без малого 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Житель Олонца 45 лет демонтировал и похитил запчасти, чтобы потом сдать на металлолом, но не успел этого сделать, так как был обнаружен оперативниками, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и будет возвращено владельцам. Следствие продолжается, подозреваемому грозит два года колонии.