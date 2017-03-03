Житель Карелии лишился бензопилы и колонок из-за спрятанного в крыльце ключа

Полицейские раскрыли обстоятельства кражи, совершенной в феврале в одном из дачных кооперативов Прионежского района. Подробности приводит пресс-служба МВД Карелии.

Правоохранители выяснили, что из дома пропали два велосипеда, бензопила и акустические колонки. Злоумышленник проник в жилище, отперев дверь ключом.

Оказалось, что подозреваемый ранее судимый житель Петрозаводска был знаком с хозяином постройки. Обыскав крыльцо, он нашел ключ и открыл дверь. Похищенное он продал в карельской столице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.