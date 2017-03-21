Житель Карелии купил за 80 тысяч рублей фальшивый военный билет

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику военкомата. Об этом сообщает ведомство на своем официальном сайте.

Следователи установили, что 26-летнего житель Карелии в 2015 году, желая уклониться от призыва на военную службу, дал взятку начальнику отдела одного из районных военкоматов за оформление и выдачу военного билета гражданина, пребывающего в запасе.

Получив взятку в сумме 80 тысяч рублей, сотрудник военкомата выполнил просьбу молодого человека.

Ведомство также отмечает, что в отношении сотрудника военкомата военный следственный отдел следственного комитета России по Западному военному округу возбудил и расследует уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.