Житель Карелии из ревности до смерти забил сожительницу

В Калевале возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, пишет пресс-служба Следственного комитета Карелии.

По версии следствия, в ночь на 3 апреля нетрезвый обвиняемый находился у себя дома. В какой-то момент на почве ревности он поссорился с сожительницей и стал бить ее руками и ногами. С множественными травмами женщину доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, по делу продолжаются следственные действия. За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.