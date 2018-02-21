Житель Карелии использовал племянника в мошеннической схеме

Житель Ульяновской области стал жертвой мошенника после того, как откликнулся на объявление о продаже материнской платы от компьютера.

Покупатель с продавцом договорились, что плата будет выслана после оплаты ее стоимости — 3,4 тысячи рублей.

Однако после того, как деньги ушли на счет продавца, плата к покупателю так и не поступила. Когда же покупатель попытался вновь дозвониться до продавца, телефон последнего был уже отключен.

Сотрудники полиции выяснили, что «продавцом» оказался 28-летний житель Прионежского района, который для получения денег использовал банковскую карту своего племянника. Молодой человек, не подозревая о криминальной составляющей сделки, обналичил деньги и передал и своему дяде.

Причиненный ущерб возмещен, однако это не избавило злоумышленника от возбуждения в отношении него уголовного дела.