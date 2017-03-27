Житель Карелии битой проломил череп посетителю бара

Полицейские Беломорского района раскрыли обстоятельства, при которых житель Ленинградской области получил тяжкие травмы в баре поселка Летнереченский. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По версии правоохранителей, январской ночью в местном баре произошел конфликт между двумя жителями Ленинградской области и местными жителями. В результате 41-летний житель региона получил тяжкие травмы: с проломленными лобными костями его доставили в ближайшую больницу.

Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался 27-летний житель поселка. По словам молодого человека, в ночь преступления он наблюдал за ссорой, которая со временем переместилась на улицу. Тогда мужчина сходил домой за битой и, вернувшись, избил ею обоих гостей Карелии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью.