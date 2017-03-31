Женщина, укравшая 10 тысяч у продавцов магазина, попала в объектив камеры

Кража в магазина на проспекте А. Невского в Петрозаводске произошла вечером 20 марта, сообщают в МВД Карелии.

На записи камер наблюдения видно, что женщина в пальто зашла в магазин, а затем проникла в служебное помещение, где и взяла 10 тысяч рублей, оставленные сотрудниками магазина.

На данный момент личность женщины до сих пор не установлена. Всех, кто узнал женщину на видео или располагает информацией о её местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: 8-909-567-83-82, (8-81482) 73-92-40 или 02 (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется.