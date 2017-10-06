Сборщицу ягод, взявшую в лес 50 тысяч рублей, обворовали

В дежурную часть полиции Калевальского района поступило сообщение от местной жительницы о краже денег. Заявительница пояснила, что отправилась в лес собирать ягоды, а по дороге хотела разместить в коммерческой организации более 50 тысяч рублей. Финансовая операция не удалась, и женщина взяла сумку с деньгами в лес. Наличность она оставила в незакрытой машине, компанию ей составили супруг и приятель.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался этот приятель. Он вернулся к машине, случайно обнаружил сумку с деньгами, забрал их и пропил.

Ранее 29-летний мужчина уже имел проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело, часть похищенного подозреваемый возместил, рассказали в МВД Карелии.