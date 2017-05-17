Заведующую ФАПом осудили за надбавку в 2 тысячи к зарплате водителя

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, с января 2015 по февраль 2016 года заведующая ФАПом незаконно завышала в табели учета рабочего времени количество фактически отработанных часов водителем ФАПа.

В результате зарплата, по мнению следственных органов, начислялась необоснованно высокой. За год с небольшим заведующая причинила межрайонной больнице № 1 ущерб на сумму более 28 тысяч рублей.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.