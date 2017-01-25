Замначальнику Автодорнадзора продлили задержание на 2 дня

Суд Петрозаводска продлил срок задержания Дениса Краснопевцева до 27 января. Об этом просила сторона защиты, мотивируя это тем. что необходимо время для подготовки всех аргументов против ареста.

Ранее с таким же ходатайством выступила защита другого фигуранта громкого дела — начальника отдела Автодорнадзора Евгения Шелковникова. Решение в отношении Шелковникова суд огласит позже.

Напомним, обоих чиновников обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в мае прошлого года подозреваемые получили от предпринимателя взятку в виде алкогольной продукции на сумму не менее 20 тысяч рублей за не привлечение организации-перевозчика к административной ответственности за выявленные на стационарном посту весового контроля нарушения правил перевозки тяжеловесных грузов и за беспрепятственный выпуск со специализированной стоянки задержанных машин, которые перевозили алкоголь.

Фигурантом уголовного дела также оказался директор ПЛВЗ «Петровский» Анатолий Белых, однако он активно сотрудничает со следствием и может избежать наказания за дачу взятки, а выступать в деле в качестве свидетеля.