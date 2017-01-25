Замначальнику Автодорнадзора продлили задержание на 2 дня

Суд согласился с доводами защиты, которая просила время на подготовку аргументов.

Суд Петрозаводска продлил срок задержания Дениса Краснопевцева до 27 января. Об этом просила сторона защиты, мотивируя это тем. что необходимо время для подготовки всех аргументов против ареста.

Ранее с таким же ходатайством выступила защита другого фигуранта громкого дела — начальника отдела Автодорнадзора Евгения Шелковникова. Решение в отношении Шелковникова суд огласит позже.

Напомним, обоих чиновников обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в мае прошлого года подозреваемые получили от предпринимателя взятку в виде алкогольной продукции на сумму не менее 20 тысяч рублей за не привлечение организации-перевозчика к административной ответственности за выявленные на стационарном посту весового контроля нарушения правил перевозки тяжеловесных грузов и за беспрепятственный выпуск со специализированной стоянки задержанных машин, которые перевозили алкоголь.

Фигурантом уголовного дела также оказался директор ПЛВЗ «Петровский» Анатолий Белых, однако он активно сотрудничает со следствием и может избежать наказания за дачу взятки, а выступать в деле в качестве свидетеля.

 

 

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