Замначальника автонадзора Карелии арестовали по обвинению во взятке

Петрозаводский городской суд арестовал заместителя начальника карельского УГАДН Дениса Краснопевцева. Об этом сообщает корреспондент «Республики» из зала суда.

На процессе адвокат чиновника ходатайствовал о залоге в миллион рублей. Залогодателем согласился выступить отец Краснопевцева — военный судья в отставке. Против этого выступил представитель гособвинения, выразивший опасение, что обвиняемый может скрыться от правосудия.

Защитник подчеркнул, что Краснопевцев является единственным кормильцем в семье, поскольку его жена находится в декрете. Также адвокат приобщил к ходатайству медицинские справки, две благодарности и характеристику с места работы.

Суд посчитал, что Краснопевцев может скрыться от следствия, а также помешать следствию, которое находится в начальной стадии, поэтому постановил отправить Дениса Краснопевцева под арест на 2 месяца.

Как стало известно на суде, Краснопевцева обвиняют по пункту «а» части пятой статьи 290 УК (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, он является подозреваемым по пунктам «а» и «в» той же статьи (последний предполагает взятку в крупном размере).

Ранее сообщалось, что Краснопевцева и его коллегу Евгения Шелковникова обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в июне прошлого года подозреваемые получили от предпринимателя взятку в виде алкогольной продукции на сумму не менее 20 тысяч рублей за непривлечение организации-перевозчика к административной ответственности. Затем с 1 июня по 20 января совместно с иными лицами он получал взятки от предпринимателей, занимающихся перевозками, на сумму не менее 550 тысяч рублей, которые те переводили на различные банковские карты.

Фигурантом уголовного дела также оказался директор ПЛВЗ «Петровский» Анатолий Белых. Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника регионального автонадзора Рафаила Галикеева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.