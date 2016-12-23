Зампредседателя контрольного комитета попался на взятке

Как сообщили в Следкоме Карелии, уголовное дело в отношении заместителя председателя Государственного контрольного комитета возбуждено по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, в октябре-декабре этого года чиновник не менее двух раз получал взятку от предпринимателя за покровительство в осуществлении бизнеса, связанного с реализацией алкогольной продукцией.

Общая сумма взятки, по данным следователей, составила 70 тысяч рублей. Пособничество в получении взятки оказывал местный житель.

Отметим, что у председателя госкомитета три заместителя. Фамилия подозреваемого не раскрывается.

«Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками Управления ФСБ по Республике Карелия», — сообщает управление Следственного комитета.

Ситуацию прокомментировал глава Карелии Александр Худилайнен: