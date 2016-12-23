Зампредседателя контрольного комитета попался на взятке

Как сообщили в Следкоме Карелии, уголовное дело в отношении заместителя председателя Государственного контрольного комитета возбуждено по подозрению в получении взятки.
По версии следствия, в октябре-декабре этого года чиновник не менее двух раз получал взятку от предпринимателя за покровительство в осуществлении бизнеса, связанного с реализацией алкогольной продукцией.
Общая сумма взятки, по данным следователей, составила 70 тысяч рублей. Пособничество в получении взятки оказывал местный житель.
Отметим, что у председателя госкомитета три заместителя. Фамилия подозреваемого не раскрывается.
«Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками Управления ФСБ по Республике Карелия», — сообщает управление Следственного комитета.
Ситуацию прокомментировал глава Карелии Александр Худилайнен:
Последовательная борьба с коррупцией является приоритетным направлением в обеспечении оптимальной и эффективной системы государственного управления в Республике Карелия. В этой работе нет и не будет поблажек и снисхождения никому, какими бы полномочиями ни обладали должностные лица, преступившие закон.
Правительство Республики Карелии окажет следствию необходимое содействие. Прошу всех, кто располагает какой-либо информацией, обращаться в Следственный комитет или Администрацию главы Республики Карелия. Всем фактам будет дана соответствующая правовая оценка.
Поручаю руководителю администрации главы Республики Карелия А.А. Моисееву назначить комплексную проверку деятельности Государственного контрольного комитета Республики Карелия.