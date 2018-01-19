Заключение института Сербского по делу Дмитриева будет готово в течение 10 дней

Историка Юрия Дмитриева, который проходил психиатрическую экспертизу Центре им. Сербского, сегодня должны были перевести в «Бутырку». Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

— Только что мне заявили, что встреча с подзащитным не состоится, потому как готовятся документы для этапирования его в СИЗО-2. В уголовной канцелярии Центра мне подтвердили, что сегодня Дмитриева переведут в «Бутырку», а потом отправят в Петрозаводск. Экспертное заключение должно быть изготовлено в течение 10 дней, — рассказал изданию защитник карельского историка.

Напомним, Юрия Дмитриева обвиняют в изготовлении порнографических снимков своей приемной дочери и хранении огнестрельного оружия. Долгое время он находился под арестом, однако 27 декабря 2017 года Петрозаводский суд смягчил меру пресечения, отменив арест и назначив подписку о невыезде с 28 января 2018 года. Также историку назначили новую психиатрическую экспертизу, на этот раз – в институте наркологии и психиатрии им. Сербского.