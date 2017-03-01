Задолжавший подчиненным четыре миллиона директор пойдет под суд в Петрозаводске

Руководитель предприятия не выплачивал зарплату 47 работникам.

Следственный комитет Карелии завершил расследование уголовного дела директора компании, обвиняемого по части второй статьи 145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с марта 2014-го по декабрь 2015 года обвиняемый не выплачивал зарплату 47 работникам. При этом он имел возможность своевременно и в полном объеме погасить задолженность, которая в итоге достигла четырех миллионов 349 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За преступление бизнесмену грозит до трех лет.

 

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