Задолжавший подчиненным четыре миллиона директор пойдет под суд в Петрозаводске

Следственный комитет Карелии завершил расследование уголовного дела директора компании, обвиняемого по части второй статьи 145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с марта 2014-го по декабрь 2015 года обвиняемый не выплачивал зарплату 47 работникам. При этом он имел возможность своевременно и в полном объеме погасить задолженность, которая в итоге достигла четырех миллионов 349 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За преступление бизнесмену грозит до трех лет.