Руководители Управления автодорог Карелии задержаны по факту получения особо крупной взятки

Полиция Петрозаводска задержала руководителей Управления автодорог Карелии, которые подозреваются в получении взяток в крупном и в особо крупном размере. Задержание фигурантов проходило с участием сотрудников Следственного комитета Карелии и при силовой поддержке Росгвардии.

Как сообщает Следком Карелии, руководители ведомства создали устойчивую ОПГ для получения взяток от коммерческих организаций, выполняющих работы по проектированию, строительству, ремонту и содержанию карельских дорог. Деньги, полученные за покровительство при проведении аукционов, обналичивались через анонимные фирмы в Петрозаводске и Санкт-Петербурге.

По версии следствия, в период с июня 2015 года по апрель 2017 года подозреваемые получили взяток на общую сумму почти три миллиона рублей. Преступления были совершены должностными лицами в ходе заключения и реализации госконтрактов.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, решается вопрос об их заключении под стражу.