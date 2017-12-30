Задержан предприниматель, выбрасывавший опасные отходы в мусорные контейнеры

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя из Петрозаводска. Как выяснили в ходе проверки, бизнесмен выбрасывал опасные медицинские отходы в контейнеры для бытового мусора.

Подозреваемый заключал госконтракты с медицинскими учреждениями и оказывал услуги по вывозу, транспортировке, аппаратному обеззараживанию, обезвреживанию, передаче на утилизацию и захоронению медицинских отходов. При этом он не имел специальных площадок и оборудования. Своими действиями подозреваемый не только нарушил условия госконтрактов, но и создавал реальную угрозу санитарно-эпидемиологического благополучия населения города.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения, рассказали в пресс-службе карельского Следкома. По части второй статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.

Как написал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, жалоба на этого бизнесмена поступила к нему от жителей Петрозаводска на личном приеме и требовала быстрого реагирования. Руководитель региона поблагодарил правоохранительные органы республики и сотрудников Минздрава Карелии за оперативное решение вопроса.